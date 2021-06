Concerti, Dua Lipa torna in Italia nel 2022: i concerti diventano tre

Non uno, come previsto prima che la pandemia spingesse la popstar di origini albanesi e il suo staff a rimettere mano al calendario con gli impegni, sospendendo il tour che avrebbe dovuto vedere Dua Lipa cantare dal vivo le canzoni di "Future nostalgia", poi uscito comunque in pieno lockdown. Ma ben tre concerti. La voce di "Don't start now", oltre a riprogrammare le date del tour sospeso lo scorso anno, compresa quella al Mediolanum Forum di Assago, ha annunciato altri due concerti in programma in Italia nel 2022.

Dua Lipa recupererà il concerto al Forum di Assago dello scorso anno, poi posticipato al 12 ottobre 2021, e dunque ulteriormente rinviato, il 25 maggio 2022. Ma le date milanesi diventano due: la popstar si esibirà sul palco del palasport anche il 26 maggio 2022. Il 28, poi, Dua Lipa sarà in concerto alla Unipol Arena di Bologna.

“Sono profondamente dispiaciuta di non poter partire con il tour In UK e Europa questo settembre e ottobre. Per favore, tenetevi stretti i biglietti dato che rimarranno validi per le nuove date. Non vedo l’ora di salire sul palco per riunirmi con voi tutti, per questo abbiamo aggiunto qualche data in più, che andrà in vendita questa settimana. Con amore, Dua”, ha fatto sapere la cantante ai fan.

I biglietti precedentemente acquistati per la prima data di Milano (sia per lo show originariamente previsto nel 2020 che quelli nel 2021) restano validi per il nuovo appuntamento del 25 maggio 2022.

Per le nuove date del 26 e del 28 maggio 2022, le prevendite generali apriranno alle 10 di venerdì 2 luglio.