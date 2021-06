Riccardo Muti: "Sono stanco della vita, preferisco togliermi di mezzo"

E' un Riccardo Muti deluso e disilluso quello che si avvia verso il traguardo degli 80 anni, che taglierà il 28 luglio. In una lunga intervista al "Corriere della Sera" il direttore d'orchestra si dice "stanco della vita". "E' un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me - spiega -, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: 'Tutto declina'".

E ancora: "Sovente i giovani arrivano a dirigere senza studi lunghi e seri - afferma -. Affrontano opere monumentali all'inizio dell'attività, basandosi sull'efficienza del gesto, talora della gesticolazione. Oggi molti direttori d'orchestra usano il podio per gesticolazioni eccessive - prosegue -, da show, cercando di colpire un pubblico più incline a ciò che vede e meno a ciò che sente". Tornato di recente alla Scala per il concerto di riapertura dello scorso maggio dopo la chiusura per la pandemia, Muti era stato protagonista di una forte polemica per una serie di frasi poco simpatiche all'indirizzo di Riccardo Chailly, attuale direttore musical del Teatro alla Scala.