Jon Hassell, addio al visionario trombettista

Il musicista statunitense Jon Hassell, iconico trombettista e compositore, protagonista di una suggestiva e personale ricerca musicale tra il jazz, l'elettronica e la world music mediterranea, precursore dell'etno-elettronica, è morto all'età di 84 anni.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato, precisando che l'artista è morto "per cause naturali dopo aver lottato per poco più di un anno con complicazioni di salute". Nella primavera del 2020 Hassell si era rotto una gamba cadendo nel suo studio di registrazione e ha trascorso quattro mesi in convalescenza in ospedale, in isolamento a causa della pandemia di coronavirus. Hassell è stato il visionario creatore di un genere che egli stesso descrive come "Fourth World" ("Quarto Mondo"), un ibrido unico e misterioso di antico e digitale, composizione e improvvisazione, Oriente e Occidente. Nella sua carriera ha lavorato con Brian Eno, David Sylvian, Talking Heads, Manhattan Transfer, k.d. lang, Ani di Franco e David Byrne. Nel 1974 aveva collaborato anche con Francesco Guccini per l'album "Stanze di vita quotidiana".