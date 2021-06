Quella volta che De André e Villaggio distrussero una Spider dopo aver scritto una canzone

Paolo Villaggio in più occasioni ha ricordato il grande amico Fabrizio De André, svelando aneddoti e retroscena. Ce ne è uno, che il comico e attore raccontò a Repubblica, che riguarda “Carlo Martello che ritorna dalla battaglia di Poitiers”. La canzone, impostata come una sorta di ballata medievale e scritta proprio a quattro mani con l’attore di Fantozzi, ridicolizza su una figura storica. "Il fannullone/Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers" è il terzo singolo a 45 giri di Fabrizio De André, pubblicato in Italia dalla Karim nel 1963.

"La notte in cui scrivemmo Carlo Martello era successo di tutto. Lui mi chiese di mettere i versi sulla sua musica solo perché mi piaceva molto la storia medievale. Ma quella che venne fuori era una canzone troppo atipica per gli standard dell’epoca, era rivolta a un target diverso da quello delle canzonette che giravano, così pensammo di portarla a Milano a Nanni Ricordi, l’unico discografico illuminato che conoscevamo. Prendemmo una macchina prestata da Mauro, il fratello di Fabrizio, era una spider rossa e lui disse: “Mi raccomando, se ci fate solo un graffio…”, e noi: “Ma ti pare, che dici, te la riportiamo perfetta […] All’alba siamo ripartiti, abbiamo sfasciato la macchina slittando su una macchia d’olio, siamo tornati in autostop. Quando ci vide Mauro chiese con un tono da battaglia: la macchina? Sei stato fortunato, rispondemmo, non ci siamo fatti niente. Ci ha sputato in faccia".