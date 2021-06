Liam Gallagher: "La favorita agli Europei? L'Italia"

Come l'amato-odiato fratello Noel, Liam è un noto tifoso del Manchester City. E come tutti gli appassionati di calcio sta seguendo gli Europei. Secondo l'ex Oasis l'Italia sarebbe la favorita per la vittoria di Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini, qualificata ai quarti di finale, è imbattuta da oltre 30 partite e l'allenatore ha raggiunto il record storico di vittorie del grande Vittorio Pozzo, allenatore della nazionale che vinse due titoli mondiali nel 1934 e nel 1938. L'ex Oasis ha dato il suo pronostico positivo nei confronti della nazionale italiana rispondendo ad un fan su Twitter che sosteneva che la favorita fosse la Germania. “Credo l'Italia”, è stata la sua risposta, inserendo nel tweet la bandiera tricolore.