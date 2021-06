Non solo "Believe" di Cher. Nello show realizzato per celebrare il Pride Month, trasmesso ieri negli Stati Uniti dal servizio di streaming Peacock, Miley Cyrus ha ricantato anche le hit della Regina del Pop: Madonna.

L'ex stellina Disney ha reinterpretato durante lo spettacolo, registrato al Ryman Auditorium di Nashville, sua città natale, successi suoi come "The climb" e "Party in the U.S.A.", ma anche - e soprattutto - brani iconici della storia del pop, pescati dai repertori di artisti considerati icone per la comunità LGBTQ+.

Di Madonna Miley ha proposto un medley composto da "Express yourself", "Music" e "Like a prayer".

I put the EX-tra in EX-press yourself! @madonna 🎤💒💋👑 l pic.twitter.com/8inZJu1BFe — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 25, 2021

In scaletta anche le cover di "True colors" di Cyndi Lauper, "We belong" di Pat Benatar e "Dancing queen" degli ABBA.