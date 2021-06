Carosello per il Pride: valore a tutte le forme di amore

Con un video pubblicato su YouTube Carosello Records, storica etichetta milanese, manifesta la sua vicinanza alla comunità LGBTQ+ e alle sue battaglie. Lo fa attraverso una clip realizzata mettendo insieme immagini tratte dai video degli artisti che incidono per l'etichetta. Da Coez ("Domenica" e "È sempre bello") a Diodato ("Non ti amo più"), passando per Ghemon ("In un certo qual modo" e "Momento perfetto"), Federica Abbate ("Finalmente") e Wrongonyou ("Family of the year"). "Valore alla musica. Valore alla diveristà. Valore all'amore. A tutte le forme d'amore", scrivono sui social. La musica in sottofondo alla clip è "Heart" di Alessandro Martire.