Classifiche, tutte le novità della settimana del 25 giugno: il trionfo internazionale dei Maneskin

Due singoli nella top 10 britannica e una canzone in testa alla classifica americana dedicata ai brani hard rock, la Billboard Hot Hard Rock Songs. Non si può non partire da questi due dati, nel raccontare le classifiche di questa settimana. L'exploit all'estero dei Maneskin è ormai innegabile: "Zitti e buoni" è stato certificato Disco d'oro anche in Polonia e Turchia, platino in Irlanda; "I wanna be your slave" è Disco d'oro anche i Irlanda, Polonia e Turchia. E inevitabilmente anche in italia la band romana continua a prendersi le sue soddosfazioni. Damiano e soci questa settimana sono secondi nella classifica Fimi dei dischi più venduti con il loro "Teatro d'ira - Vol. 1", appena dietro il fenomeno di "Amici" Sangiovanni, che resta saldamente in vetta. Crollo di Mahmood, che con "Ghettolimpo" passa dalla seconda all'undicesima posizione della classifica in soli sette giorni: il cantante di "Soldi" ha intanto annunciato il tour estivo in supporto al disco. Tra i singoli restano in testa Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con "Mille".