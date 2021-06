Loredana Berté, in arrivo la 'Pride Edition' di "Traslocando"

E' in uscita il 28 giugno il vinile di “Traslocando”, settimo album di Loredana Bertè prodotto e realizzato da Ivano Fossati. Si tratta della quarta pubblicazione della '70Bertè – Vinyl collection' ed esce in occasione del Pride 2021 in versione inedita da collezione 'Limited Pride Edition'. Contiene un Picture Disc inciso più un Disco LP 180 gr. nero, con busta interna personalizzata.

Il 28 giugno è il giorno considerato simbolo della nascita in tutto il mondo del “movimento di liberazione gay moderno”. Infatti, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, si svolsero a New York dei violenti scontri passati alla storia come “Moti di Stonewall”, che dettero vita alla formazione del Gay Liberation Front fondato da Craig Rodwell e Brenda Howard.

"Traslocando" è stato registrato tra il marzo e l'aprile 1982 e contiene cinque brani scritti da Ivano Fossati compreso “Non sono una signora”. Le altre canzoni vantano la firma di Maurizio Piccoli (“Per i tuoi occhi”, “Stella di carta”), di Mia Martini (“Notte che verrà”) e di Renato Zero (“Una”).

L’ultimo appuntamento della serie '70Bertè - Vinyl collection' sarà a settembre 2021 per il 71esimo compleanno di Loredana, quando sarà pubblicato “Bandabertè'”, quarto album della sua discografia contenente “…E la luna bussò”.

Tracklist:

Lato A

1. Per i tuoi occhi

2. Stare fuori

3. Madre metropoli (Les Caves De L'Amour)

4. I ragazzi di qui

5. Stella di carta

Lato B

1. Traslocando

2. Non sono una signora

3. Notte che verrà

4. J'adore Venice

5. Una