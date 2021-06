TuneCore e Believe: il programma Signed By

La società leader nella distribuzione digitale do-it-yourself di musica TuneCore e la sua società madre Believe, con base a Parigi, hanno rivelato che più di 340 artisti ed etichette in tutto il mondo hanno beneficiato del loro programma Signed By. Agli artisti che rilasciano la loro musica tramite TuneCore e vengono riconosciuti come emergenti, viene data l’opportunità di firmare un contratto con Believe, leader d’industria nella distribuzione digitale di musica e sviluppo degli artisti.