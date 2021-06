Toyah Willcox, esce "Levitate". Più avanti l'album "Posh Pop"

Toyah Willcox ha pubblicato il singolo "Levitate", il primo tratto dal suo prossimo album solista intitolato "Posh Pop", che verrà pubblicato il prossimo 27 agosto, ben tredici anni dopo "In The Court Of The Crimson Queen" che uscì nel 2008.

"Posh Pop" è stato realizzato con la collaborazione di Simon Darlow e il lavoro alle chitarre è stato curato dal marito di Toyah, il leader dei King Crimson Robert Fripp. Con quest'ultimo, da oltre un anno a questa parte, Toyah sta avendo un grande successo con la serie di video domenicali registrati nel tinello di casa denominata 'Sunday Lunch'. Ogni domenica i coniugi Fripp propongono la cover di un classico del rock (ma non solo) rivisitandola alla loro maniera, ma, soprattutto, acconciati alla loro colorata e divertente maniera.



Parlando con la rivista britannica NME di "Levitate", la Willcox ha detto: "E' stata la seconda canzone che io e Simon abbiamo scritto per l'album.

Sono entrata in studio con pochi accordi e ho iniziato a cantare una canzone che era molto thrashy e punky che si è evoluta lentamente nel giro di due settimane. "Levitate" era qualcosa che volevo comunicare alle persone che stanno educando i loro figli a casa, in un appartamento con due camere da letto. L'idea del testo, 'Com'è la tua giornata?' e poi, all'improvviso, arriva questa musica e ti solleva oltre il tetto, fin nel cielo. Si tratta di levitare fuori da una situazione per scoprire chi si era prima del lockdown".



Ognuna delle dieci canzoni dell'album sarà accompagnata da un video creato e diretto dalla Willcox, ispirato al successo del suo 'Sunday Lunch' con Toyah & Robert.