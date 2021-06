Targhe Tenco 2021, svelati i finalisti: ecco l’elenco

Gli organizzatori del Premio Tenco hanno svelato oggi, 25 giugno, i nomi dei finalisti nelle sei categorie delle Targhe Tenco 2021, riconoscimenti che premieranno - grazie al voto di una giuria composta da giornalisti ed esperti di musica - i migliori dischi italiani di canzone d'autore usciti nel periodo tra l’1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021. Il vincitore di ogni sezione della manifestazione verrà proclamato dopo la seconda votazione, che terminerà il 5 luglio. Le targhe verranno assegnate ai vincitori nel corso dell’edizione 2021 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo.

Di seguito sono riportati i finalisti nelle sei categorie - quattro dedicate ai cantautori, una agli interpreti e una ai progetti collettivi - per l’edizione di quest’anno delle Targhe Tenco

Disco in assoluto:

Samuele Bersani (“Cinema Samuele”); Caparezza (“Exuvia”); Iosonouncane (“Ira”); Pino Marino (“Tilt”); Motta (“Semplice”)

Album in dialetto:

Fratelli Mancuso (“Manzamà”); Lautari (“Fora Tempu”); Stefano Saletti & Banda Ikona (“Mediterraneo Ostinato”); Setak (“Alestalé”); Patrizio Trampetti (“'O Sud (è fesso)”)

Opera prima:

Francesco Bianconi (“Forever”); Chiara Blu (“Indifesi”); Cristiano Godano (“Mi ero perso il cuore”); Madame (“Madame”); Emma Nolde (“Toccaterra”)

Interprete di canzoni:

Ginevra Di Marco (“Quello che conta”); Miriam Foresti (“A soul with no footprint”); Federico Poggipollini (“Canzoni rubate”); Ornella Vanoni (“Unica”); Peppe Voltarelli (“Planetario”)

Canzone singola:

Francesca Incudine (“Zinda”); Iosonouncane (“Novembre”); Canio Loguercio (“Ci stiamo preparando al meglio”); Madame (“Voce”); Pino Marino (“Calcutta”)

Album collettivo a progetto:

“Ad esempio a noi piace Rino”; “Her Dem Amade Me - Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”; “Musica Contro Le Mafie: Sound Bocs Diary”; “Note Di Viaggio - Vol 2: Non vi succederà niente”; “Ritratti d’autore: Bindi, Bassignano & Friends”

Le Targhe Tenco 2020 sono state assegnate a Brunori Sas (Miglior album in assoluto con “Cip!”), Paolo Jannacci (Migliore opera prima con “Canterò”), Tosca (Miglior canzone con “Ho amato tutto” di Pietro Cantarelli e Migliore album di interprete con “Morabeza”) e alla Nuova Compagnia di Canto Popolare (Miglior album in dialetto con “Napoli 1534. Tra moresche e villanelle”). Lo scorso anno il Miglior album collettivo a progetto se lo sono invece aggiudicato ex aequo il tributo a Francesco Guccini “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...” e “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero”.