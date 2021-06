Davide Locatelli: ecco la sua versione al piano di ‘Viva la vida’ dei Coldplay per Rockol

“Ho scelto di inserire questo pezzo nell’album perché è stato uno dei primissimi pezzi che ho postato sul web e che mi porto da anni in concerto”: così Davide Locatelli spiega la scelta di includere nel suo nuovo album “This is Dave”, uscito l’11 giugno, una rilettura al pianoforte del noto singolo “Viva la vida” dei Coldplay. Ha aggiunto:

“La versione di ‘Viva la vida’’ è il mio personale ‘inno alla vita’, dove l’arrangiamento che parte in solo-piano sviluppa un crescendo di dinamica che vuol portare l’ascoltatore a viaggiare con la mente. Io l’ho concepita proprio così, come un viaggio tra mille pensieri che mi fan sempre ricordare quanto son fortunato ad esser nato”.

Del brano di Chris Martin e soci, tratto dal loro album “Viva la vida” del 2008, il 28enne musicista ha registrato per Rockol una versione al piano, disponibile nel video riportato di seguito.

Il disco "This is Dave" include tredici tracce per solo pianoforte, tra inediti e cover rielaborate in chiave elettronica. Il titolo del disco rispecchia l'immagine dell'artista che, prima di far conoscere la propria musica con brani inediti, si è fatto notare sul web pubblicando settimanalmente cover di pezzi celebri come - tra gli altri - “Bad Guy” di Billie Eilish, “American idiot” dei Green Day, a “Numb” dei Linkin Park.

A proposito del suo nuovo progetto discografico il pianista, classe 1992, ha dichiarato: “Da quando ho iniziato a postare video sul web, era il 2012, ho sempre avuto uno ed un unico scopo: avvicinare i giovani alla musica. Con questo album voglio dimostrare che la musica per pianoforte non è solo per i ‘Maestri del Conservatorio’ e gli esperti di musica, ma anche per la gente comune che non ha mai schiacciato uno degli 88 tasti. ‘This is Dave’ non è solo un album ma un concetto, quello di voler bruciare il confine tra musica classica e musica moderna. Musica è sentirsi vivi… e io ora mi sento vivo”.

Questa la tracklist dell’album:

1. Hyper Silent

2. Welcome to the Black Parade

3. Pirates of the Caribbean

4. Turkish March

5. Moonlight Sonata

6. Numb

7. Experience

8. Viva la vida

9. Game of Thrones

10. Toccata in D

11. Sugar Land

12. Bad Guy

13. Smells Like Teen Spirit