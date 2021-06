Random: “Il mio nuovo singolo? Una canzone da gridare”

Random ha pubblicato il suo nuovo singolo “Siamo di un altro pianeta”, una canzone diversa, ma allo stesso tempi collegata al suo ultimo album “Nuvole”. “Il tema del viaggio è sempre centrale, mi piace pensare di poter andare distante con la mia musica, ma contemporaneamente permetterlo anche a chi mi ascolta”, dice l’artista di Riccione, classe 2001. Scritto da Random insieme a Raige e prodotto da Zenit e Mario Fanizzi, “Siamo di un altro pianeta” è un brano dalle tinte pop. “Ma non è allineato ai classici tormentoni estivi – continua il cantante – non ho nulla contro di essi, anzi. Il mio pezzo, però, è qualche cosa di diverso. L’ho scritto quando ero in ritiro con la Nazionale Cantanti, alla sera ho salutato tutti e sono andato a scrivere, ne avevo bisogno. Il brano è nato così”.

Un’insolita canzone d’amore che trasporta i protagonisti in un mondo tutto loro, stravagante e romantico, il mondo in cui Random stesso si riconosce da sempre. “Siamo di un altro pianeta” arriva dopo la pubblicazione dell’album “Nuvole”: il singolo continua metaforicamente un’ascesa che ora dal cielo arriva nello spazio, per incontrare l’universo descrivendo quel pianeta impossibile da replicare: la sua personalità. “È un pezzo da urlare a torso nudo su una montagna ed è una delle canzoni di cui vado più fiero in assoluto – sorride - è un brano che mette gioia e allo stesso tempo ha un messaggio importante. Una frase come “Non ti ricordi chi sei quando ti senti uno zero” è al centro del significato di tutta la canzone: tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza, e sono quelli i momenti in cui non ricordiamo chi siamo, perché in fondo il nostro valore lo conosciamo bene, lo abbiamo sempre saputo, anche se a volte lo dimentichiamo. “Siamo di un altro pianeta” è rivolto un po’ a tutti. Molte persone si sentono diverse nel modo di agire e di pensare, io per primo. Arriva dopo un periodo non facile: dopo Sanremo ho avuto alcuni problemi lavorativi e personali, dovevo ritrovare me stesso. Credo che questa canzone rappresenti davvero un nuovo inizio”.