Ed Sheeran in versione vampiro nel video del nuovo singolo ‘Bad habits’

Oggi, 25 giugno, Ed Sheeran ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Bad habits”, primo tassello ufficiale del prossimo album di inediti del rosso cantautore di Halifax.

Il brano, che arriva dopo la canzone “Afterglow”, uscita lo scorso dicembre, oltre che a due anni di distanza da “No. 6 collaborations project” e a quattro da “÷", è stata scritta e co-prodotta dallo stessa voce di "Thinking out loud" con Johnny McDaid e Fred Gibson.

Oltre a rendere disponibile il nuovo singolo, Ed Sheeran ha anche condiviso il video che, diretto da Dave Meyers, accompagna “Bad habits” e vede l’artista nei panni di un vampiro dai capelli biondi.

"È fantastico tornare con il mio nuovo singolo", ha fatto sapere il cantautore in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di Rolling Stone: “Volevo che il video di 'Bad Habits' giocasse con il concetto di brutte abitudini in modo fantasioso, per questo ho scelto la figura del vampiro. È stato molto divertente calarmi nel personaggio tranne che per le altezze (non è stato così divertente). Godetevelo”.

Ecco la clip:

Come già segnalato, oggi alle 22 (ora italiana) si esibirà dal vivo al TikTo UEFA Euro 2020, suonando dallo stadio di casa, il Portman Road di Ipswich Town, per un concerto che sarà trasmesso in solo sul canale TikTok di Ed Sheeran - @edsheeran - e vedrà il cantautore suonare per la primissima volta il nuovo singolo.