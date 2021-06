Dodi Battaglia: 'Il mondo del live ha bisogno di certezze. Orgoglioso di quanto fatto da NUOVOIMAIE'

Intervenuto al programma di La7 condotto da Tiziana Panella Tagadà, il già chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia ha fatto il punto sulla condizione del settore della musica dal vivo, duramente provato dalle restrizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, chiarendo come NUOVOIMAIE - la collecting per artisti, interpreti ed esecutori del quale l'artista è portavoce - abbia contribuito, prima ancora dell'istitituzione degli aiuti statali - a sostenere i propri soci fin dalle prima battute della pandemia.