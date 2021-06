U2: esce un nuovo album dal vivo, ma solo per gli iscritti al sito

Un nuovo album dal vivo degli U2, ma solo per gli iscritti al sito ufficiale della band. Il disco è la registrazione del concerto che Bono e soci tennero nel giugno del 2018 sul palco dell'Apollo Theatre di Harlem, a New York, davanti ad appena 1500 fan. È stato stampato in formato doppio cd da collezione e nel cofanetto è incluso anche un libricino con le foto dello show di tre anni fa. In scaletta pezzi come "Vertigo", "Beautiful day", "Pride (In the name of love)", "Angel of Harlem", "Desire", ma anche "Love is bigger than anything in its way", dall'album "Songs of experience", che gli U2 avevano da poco pubblicato.

CD1

1. I Will Follow

2. The Electric Co.

3. Out Of Control

4. Red Flag Day

5. All Because Of You

6. Vertigo

7. Elevation

8. Beautiful Day

9. Pride (In the Name of Love)

10.

Get Out Of Your Own Way.

11. American Soul



CD2

1. Angel of Harlem

2. Desire

3. When Love Comes To Town

4. Stuck In A Moment You Can't Get Out Of

5. Every Breaking Wave

6. Who's Gonna Ride Your Wild Horses

7. Love is Bigger Than Anything in its Way

Il disco, disponibile sul sito degli U2, costa 50 dollari (ma è disponibile anche un pacchetto più costoso, da 85, contenente anche il dvd del concerto. Per acquistarlo è necessario iscriversi al portale.