Stefano Colli: il nuovo singolo "Mozambico" è un duetto con Iskra

È un duetto con Iskra Menarini, storica vocalist lanciata da Lucio Dalla, il nuovo singolo del cantautore bolognese Stefano Colli, visto nel 2019 tra i talenti in gara a "The Voice" su Rai2. Si intitola "Mozambico" ed è il secondo estratto dall'album "Aquiloni". Per Colli si tratta di un ritorno alle origini: il cantautore, classe 1989, iniziò la sua carriera artistica affiancando proprio Iskra Menarini sui palchi dei suoi concerti.

Il brano è accompagnato da un videoclipo realizzato da Carlo Montanari. Il brano è stato scritto da Stefano Colli insieme a Giancarlo Di Maria (che lo ha anche prodotto e arragiato) e a Rebecca Pecoriello.