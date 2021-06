Lorde: il disco non avrà... un disco. E sui concerti: "Scalzi con addosso solo i prendisole"

Il nuovo disco di Lorde non avrà un disco. Annunciando tutti i dettagli relativi all'uscita di "Solar power", che arriva a distanza di quattro lunghissimi anni dal precedente "Melodrama", anticipato dall'omonimo singolo, la cantautrice neozelandese salita alla ribalta appena 16enne con la hit "Royals" ha svelato che per rispettare la natura ha scelto di presentare l'album in un formato senza disco. Nello specifico, un music box eco-consapevole che conterrà contenuti visivi extra, note scritte a mano, foto esclusive e una scheda per il download.

Lorde ha spiegato:

Il tour mondiale legato a "Solar power" riporterà Lorde anche in Italia. Due i concerti in programma nell'estate del 2022, uno al Parco della Musica di Roma il 16 giugno e l'altro al Castello di Villafranca di Verona il 17 giugno. A proposito degli show, la cantautrice ha inviato una mail ai fan anticipando quella che sarà l'atmosfera che li caratterizzerà:

"Siamo in piena estate. Abbiamo trascorso tutto il giorno in piscina e la luce comincia ad affievolirsi e le persone ad avere fame, così mi cambio: tolgo il costume da bagno e mi metto un abitino leggero, forse una veste vintage Dries, mi metto anche un po' di gloss colorato e comincio a preparare piattini di olive di Castelvetrano, finocchi sottaceto, acciughe, un formatto di pecora chiamato Devotion - non trovate sia un bel nome per un formaggio? - e cerco nel frigo qualcosa da cucinare. Il giardino è pieno di fiori e api, è un piccolo spazio che ora sembra più alto che largo. Qualcuno accende le luci sopra la piscina e parte della musica. Tutti quanti cominciano a bere. Esco e vado verso il barbecue, lo accendo e sento che l'atmosfera sta iniziando a cambiare. Preparo delle verdure grigliate, formaggio halloumi e nettarine succose. Alte candele di cera d'api si illuminano. La padrona di casa mangia e qualcuno mette una vecchia canzone: 'Oh, non la sentivo da tempo', dice qualcuno. Due ragazze in piedi vicino al piano cominciano a danzare, tenendosi per mano e ridendo. Più tardi ci sentiremo tutti più stanchi dopo aver ballato gli uni nelle braccia degli altri, ma per ora nell'aria c'è leggerezza, siamo scalzi con addosso solo dei prendisole e la notte è una grande promessa. Ecco come sarà lo show".