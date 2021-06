PFM, è polemica per la loro canzone nel film su Alfredino: "Ci dissociamo"

È polemica per la presenza di "Impressioni di settembre" della PFM nella colonna sonora del film che racconta la triste vicenda di Alfredino Rampi, il bambino morto a sei anni nel 1981 dopo essere rimasto intrappolato per tre giorni in un pozzo artesiano a Vermicino, a sud di Roma.

"Alfredino - Una storia italiana", articolato in due puntate, la prima trasmessa lo scorso lunedì e la seconda prevista il prossimo 28 giugno su Sky Cinema, ricostruisce gli eventi del 1981. Il brano della PFM uscì dieci anni prima, ma è stato comunque inserito all'interno della colonna sonora (c'è, tra gli altri, anche "Per Elisa" di Alice). Una scelta che i membri della .rock band capitanata da Franz Di Cioccio non hanno apprezzato. Lo hanno fatto sapere con una nota ufficiale, dissociandosi "dalla scelta di sincronizzare 'Impressioni di settembre' sulle drammatiche immagini del film che racconta la triste storia di Alfredino Rampi".

Nella nota, firmata dalla formazione del 1971 della Premiata Forneria Marconi, quella che registrò "Impressioni di settembre" (apparsa originariamente come lato b del 45 giri "La carrozza di Hans" e poi inclusa nell'album "Storia di un minuto", che uscì all'inizio del '72),si legge:

"La musica ed il testo del brano rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino. Alfredino Rampi è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi, che abbiamo seguito in TV quella notte terribile. La sua tragica scomparsa ha scosso l'intera Nazione. Per queste ragioni, reputiamo che il brano non sia adatto a quelle immagini di dolore. PFM è stata avvertita di questa scelta senza potere intervenire, in quanto non ha i diritti di sfruttamento commerciale di 'Impressioni di settembre'. Con ogni più ampia riserva".

"Impressioni di settembre" è uno dei più grandi successi della PFM. Scritto da Franco Mussida, Mogol e Mauro Pagani, il brano è stato reinterpretato negli anni da - tra gli altri - Franco Battiato, Marlene Kuntz, Francesco Renga, Antonella Ruggiero. Lo scorso anno comparve nella colonna sonora del film "Padrenostro" di Claudio Noce, ambientato nel 1976.

Rockol ha contattato Franz Di Cioccio, oggi titolare del marchio PFM, che ha preferito non aggiungere nulla rispetto al contenuto della nota stampa diffusa nel pomeriggio di oggi.