La ristampa in uscita il 10 settembre 2021 che celebra i trenta anni di "The Black Album" dei Metallica, pubblicato il 12 agosto 1991, continua a regalare sorprese. Dopo l’annuncio di "The Metallica Blacklist", album-tributo con 53 brani del Black Album reinterpretati da tanti artisti diversi di ogni genere ed epoca, la band ha pubblicato una versione demo strumentale di "Enter Sandman" registrata il 12 luglio 1990 da James Hetfield e Lars Ulrich nello studio di casa del batterista a Berkeley.

Tutto comincia con quella prova fatta a casa di Lars Ulrich a Berkeley, a partire dal “Riff Tape” di Kirk Hammett. È il processo creativo tipico della band in questo momento della loro carriera: il cantante e chitarrista sviluppano le idee per poi finalizzarle con Hammett e con il bassista Jason Newsted. Il demo di "Enter Sandman" è essenziale, solo batteria e chitarra ma è già un pezzo intenso e potente.