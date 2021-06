A Primary Wave la quota di maggioranza del catalogo di Aaron Bruno (Awolnation)

Mentre si attendono conferme riguardo la cessione del catalogo dei Red Hot Chili Peppers alla Hipgnosis di Merck Mercuriadis, il marketing dei cataloghi musicali registra un’altra operazione importante attinente all’ambito mainstream rock: Primary Wave si è assicurata la quota di maggioranza dei diritti editoriali delle opere di Aaron Bruno, leader e principale compositore degli Awolnation. L’accordo “copre” singoli di grande successo come “The Best”, “Run”, “Not Your Fault” e “Sail”, e concede al team dell’artista supporto in termini di strategie digitali, licenze e opportunità di sincronizzazione.