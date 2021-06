Maneskin: in Lettonia hanno scelto dei sosia per una pubblicità. Foto

A seguito della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”, brano con cui a marzo la band romana ha vinto anche la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, il successo all’estero della formazione capitolina è ormai inarrestabile. Oltre alle alte posizioni raggiunte nelle classifiche italiane e internazionali - come il settimo posto raggiunto nei giorni scorsi a da "I wanna be your slave” nella chart dei singoli più venduti nel Regno Unito - e ai numeri che continuano a macinare sulle piattaforme digitali, arriva ora dalla Lettonia un’altra testimonianza della notorietà acquistata da Damiano David e soci fuori dall’Italia. Questa volta, però, la musica dei Maneskin e il gruppo stesso non c’entrano direttamente.

Come fatto notare da alcuni utenti sui social, che hanno condiviso un'immagine pubblicitaria raffigurante tre ragazzi e una ragazza molto simili nell'aspetto e nell'abbigliamento ai quattro componenti della band di “Il ballo della vita”, in Lettonia l’azienda Formagia ha ingaggiato dei sosia dei Maneskin per realizzare una campagna promozionale di mozzarella.

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana :) (@escstan) June 21, 2021

"Tik labi kā Itālijā! Formagia mocarellas siers padara visu labāku!.... pat saldētu picu", recita la scritta dell’immagine - riportata più sopra e che vede dei ragazzi, simili ai membri del gruppo romano, pronti a mangiare una pizza - che in italiano significa: “Buona come in Italia! La mozzarella Formagia rende tutto più buono!… Anche la pizza surgelata”.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono attualmente impegnati in un tour promozionale europeo che la scorsa settimana ha fatto tappa a Berlino, dove la band si è esibita live per un concerto trasmesso il 16 giugno su TikTok per inaugurare il proprio arrivo sul social network cinese. Come testimoniato da alcune storie condivise su Instagram dal gruppo, al momento i Maneskin si trovano a Parigi, dopo essere stati a Copenaghen.