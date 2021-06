Mika: domani uno show benefico in streaming (gratis) per il Pride

Michael Holbrook Penniman Jr. - questo il nome all’anagrafe di Mika - ha annunciato attraverso un post condiviso sui suoi canali social un concerto benefico in streaming in programma domani, 24 giugno.

Per celebrare il Pride, la voce di “Grace Kelly” ha dato appuntamento ai suoi fan sul proprio canale YouTube - disponibile a questo link - dove dalle 20 (ora italiana) di domani verrà trasmesso uno show realizzato insieme all’agenzia di lavoro americana Indeed e che fa parte del progetto “Soundtrack of empathy” per stimolare il dibattito sull’uguaglianza e l’empatia sul posto di lavoro. Stando a quanto riportato in un comunicato stampa, lo spettacolo “unirà alcune sue performance a contenuti speciali realizzati tra Milano, New York e Los Angeles”. Sarà possibile seguire il livestream gratuitamente e il video dello show sarà disponibile per un mese dopo la prima messa in onda.

I fondi raccolti grazie al livestream saranno devoluti alla Born This Way Foundation, l'organizzazione fondata da Lady Gaga, e la nota stampa ha informato che "Indeed donerà 20.000 dollari e Mika donerà 1 dollaro per ogni visualizzazione del concerto, fino ad altri 20.000 dollari".

L’ultimo album in studio consegnato ai mercati da Mika è "My name is Michael Holbrook", pubblicato nell’ottobre 2019, quattro anni dopo il precedente “No place in Heaven”. Lo scorso anno, invece, oltre a essere stato impegnato come giudice di X Factor 2020, il cantante nato in Libano ha - tra le altre cose - collaborato con Michele Bravi al singolo “Bella d'Estate”, cover di un successo di Mango, scritto dal cantautore lucano insieme a Lucio Dalla e originariamente pubblicato nel 1987.