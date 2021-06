UK, live in crisi a causa della Brexit: al via la campagna #LetTheMusicMove

Non si è affatto placata, come era logico immaginare, la rabbia dell’industria della musica dal vivo britannica per la complicatissima situazione nella quale la Brexit ha fatto precipitare l’intero comparto, da un lato “isolato” dal resto del continente, e dall’altro costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per operare sulla sponda orientale della Manica.