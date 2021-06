Spagna, Telefónica lancia un servizio di streaming musicale

La compagnia telefonica spagnola Telefónica ha deciso di rispolverare Movistar Mùsica, piattaforma lanciata dalla telco anni fa come store dedicato alla vendita di mp3, in chiave streaming. Il rilancio vedrà il DSP presentarsi come un vero e proprio fornitore di contenuti musicali in abbonamento - in due versioni, Lite a 4,99 euro al mese e Premium a 9,99 euro al mese - differenziando i servizi in base alle fasce di prezzo: mentre l’abbonamento più “leggero” offrirà una selezione di playlist curata editorialmente il secondo, quello più costoso, permetterà un accesso illimitato ai cataloghi anche tramite una sottoscrizione settimanale da 3,34 euro.