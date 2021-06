Concerti, La Rappresentante di Lista: parte il tour

La Rappresentante di Lista torna in tour per presentare sui palchi italiani i brani dell'album "My mamma" (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso mese di marzo.

La band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibirà in concerto a piena formazione. Quindi, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso, sassofono e cori), ci saranno anche Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Calendario (in aggiornamento):

24 giugno – AREZZO, Arezzo Music Fest c/o Anfiteatro Romano

26 giugno - VERONA Teatro Romano, Rassegna Festival, Illazioni Vocali

2 luglio - FERRARA Ferrara Sotto le Stelle

3 luglio - GENOVA GOA-BOA_Villa Serra Greenside!

9 luglio - GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio - MILANO Carroponte

15 luglio - TORINO Flowers Festival

17 luglio - CODROIPO Villa Manin Estate 2021

30 luglio – FIRENZE Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto Pascale

13 agosto - GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

20 agosto – ISOLA MAGGIORE - LAGO TRASIMENO Moon in June

2 settembre - LIVORNO Mascagni Festival 2021

3 settembre - GALZIGNANO TERME (PD) Musica Tra Le Nuvole c/o Anfiteatro del Venda

7 settembre - ROMA Auditorium Parco della Musica

14 settembre – BOLOGNA Arena Puccini

Le prevendite sono disponibili su Lrdl.it