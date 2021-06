Johnny Marr, altro che Smiths meglio i Modest Mouse

Il cantante dei Modest Mouse Isaac Brock ha dichiarato al magazine britannico NME che sarebbe ben felice di riaccogliere l'ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr tra le fila della sua band. “Ho adorato stare in una band con Johnny, è fottutamente divertente..."



La risposta di Marr, che ha militato nei Modest Mouse tra il 2006 e il 2008, suonando in "We Were Dead Before the Ship Even Sank" (leggi qui la recensione), album che la band dell'Oregon ha pubblicato nel 2007, non è tardata.



Già nel 2018, all'NME Marr aveva dichiarato che sarebbe stato più che disponibile a riunirsi con la band: "Ho la sensazione che i Modest Mouse sono un capitolo che deve ancora concluso".

Ora, ha risposto all'appello di Brock, rilanciato dalla rivista inglese, per mezzo del suo account Twitter: "Cibo per la mente. Quello con i Modest Mouse è stato il periodo migliore della mia vita. Ancora un grande disco, grandi show.".

Food for thought. Modest Mouse was the best time of my life. Still a great record, great shows. https://t.co/1CsK2vmLX4 — Johnny Marr (@Johnny_Marr) June 22, 2021

Johnny Marr lo scorso anno ha partecipato all'ultimo album degli Avalanches, "We Will Always Love You" ( leggi qui la recensione ), insieme agli MGMT, nel brano "The Divine Chord".

Ha inoltre collaborato con il compositore Hans Zimmer per la colonna sonora del prossimo film della saga di James Bond 'No Time to Die', che dovrebbe raggiungere le sale cinematografiche il prossimo autunno. Marr ha suonato la chitarra nel tema del film scritto da Billie Eilish e dal fratello Finneas O'Connell. L'ex Smiths l'ha eseguita dal vivo per la prima volta, insieme alla Eilish, ai Brit Awards tenutisi lo scorso febbraio 2020.