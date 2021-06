La band indie-rock statunitense dei Low torna ad esibirsi in Italia per un'unica data annunciata per il 12 maggio 2022 al Teatro Duse di Bologna.

In concerto la band presenterà i brani del tredicesimo album, "Hey What", che il gruppo di Duluth (Minnesota) pubblicherà il prossimo 10 settembre a tre anni di distanza da "Double Negative" (leggi qui la recensione), pubblicato nel 2018.

I biglietti per il concerto bolognese – che avranno un prezzo compreso tra i 27 e i 40 euro più i diritti di prevendita, a seconda dell'ordine di posto - saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 23 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è invece aperta a partire da venerdì 25 giugno alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.