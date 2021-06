Sony Music, oltre 120 milioni di dollari per la quota di maggioranza di Alamo Records

Più di 125 milioni di dollari: questi, secondo indiscrezioni di stampa USA, sarebbe la quota che Sony Music avrebbe impiegato per acquisire la quota di maggioranza di Alamo Records, etichetta fondata da Todd Moscowitz messasi in luce come una delle realtà rap/urban più promettenti grazie anche ai lavori di giovani star come Blackbear, Lil Durk e Rod Wave. La label continuerà a operare in autonomia, con Moscowitz come ceo.