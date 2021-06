Brian May, in arrivo la ristampa del suo primo album solista "Back to the Light"

Brian May ha annunciato l'uscita, per il prossimo 6 agosto, della ristampa del suo primo album solista "Back to the Light", pubblicato nel settembre 1992. Il disco ebbe un buon successo, tanto da raggiungere, in Gran Bretagna, la posizione numero sei della classifica degli album. Buona ventura ebbero anche i singoli "Driven by You" e "Too Much Love Will Kill You" che riuscirono ad entrare nella Top Ten.

In un comunicato stampa il chitarrista dei Queen ha dichiarato: "L'ho trovato davvero affascinante.

All'inizio ero un po' nervoso, pensando a cosa mi avrebbe tirato fuori. Ma mi è piaciuto tornarci sopra. Spero davvero che possa arrivare a persone che non l'hanno mai ascoltato. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Sono conosciuto come il chitarrista dei Queen. Alcuni mi conoscono come astronomo. Altri mi conoscono come attivista per i diritti degli animali. Ma pochissime persone hanno ascoltato la mia produzione solista. Quindi sono felice di vedere come andrà a finire. Ho trovato affascinante tornare lì dentro e riscoprire perché ho scritto certe cose. Cosa significavano per me. Come l'abbiamo registrato. Ha una registrazione talmente potente che non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta, in parte è molto epico. Mi piace. Allo stesso tempo, ci sono piccoli angoli che sono molto semplici, molto sottostimati, molto nudi emotivamente. Ho scoperto che tanto di quello che dico nell'album lo provo ancora. Sento ancora quei pericoli, quelle paure, quelle speranze, quei sogni".

Il disco venne registrato in un periodo difficile per Brian May. Nel 1991 erano morti sia il padre che il frontman dei Queen Freddie Mercury. A questi funesti eventi va aggiunto che solo qualche anno prima si era separato dalla prima moglie, Christine Mullen, per iniziare una relazione molto pubblicizzata con l'attrice Anita Dobson. Tutti questi fatti influenzarono in profondità l'album, dandogli un'impronta molto personale.

La ristampa presenta una revisione rimasterizzata dell'album originale e un disco bonus, chiamato "Out of the Light", che offre materiale aggiuntivo. Tra questo: le versioni strumentali di alcuni brani di "Back to the Light", esibizioni in concerto registrate durante il tour solista del maggio 1993 e una versione di "Tie Your Mother Down" dei Queen, eseguita al Tonight Show di Jay Leno insieme a Slash.



La ristampa sarà disponibile su CD, vinile, cassetta e download digitale.

Un cofanetto in edizione speciale conterrà un esclusivo LP in vinile bianco, due CD, un libro di 32 pagine, una stampa artistica da 12 pollici, una scheda per il download e un badge smaltato. Ulteriori varianti, incluso il cofanetto in edizione limitata firmato da May, sarà venduto esclusivamente nel .negozio online dei Queen.



Brian May ha lasciato intendere che in futuro giungeranno ulteriori ristampe dal suo repertorio solista e che "Back to the Light" è solo la prima di una serie di pubblicazioni. "Questo fa parte di una serie. La Gold Series di Brian May. Ognuno di loro avrà un piccolo timbro dorato. E ognuno di loro mi darà l'opportunità di riscoprire la strada che ho percorso."

Tracklist:

1. "The Dark"

2. "Back to the Light"

3. "Love Token"

4. "Resurrection"

5. "Too Much Love Will Kill You"

6. "Driven By You"

7. "Nothin' But Blue"

8. "I'm Scared"

9. "Last Horizon"

10. "Let Your Heart Rule Your Head"

11. "Just One Life"

12. "Rollin' Over"

'Out of the Light' - Bonus Disc

1. "Nothin' But Blue" (guitar version)

2. "Too Much Love Will Kill You" (guitar version)

3. "Just One Life" (guitar version)

4. "Driven By You Two"

5. "Driven By You" (Ford commercial version)

6. "Tie Your Mother Down" (Tonight Show performance featuring Slash, April 5, 1993)

7. "Too Much Love Will Kill You" (Live at the Palace Theatre, Los Angeles, April 6, 1993)

9. "'39 / Let Your Heart Rule Your Head" (Live at the Brixton Academy, June 15, 1993)

10. "Last Horizon" (Live at the Brixton Academy, June 15, 1993)

11. "We Will Rock You" (Live at the Brixton Academy, June 15, 1993)

12. "Driven By You" (Cozy and Neil Version '93)