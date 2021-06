Il secondo album solista di Damon Albarn ha un titolo e un primo singolo

Si intitola "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" come un versio del poema "Love and Memory" di John Clare: è il secondo disco solista di Damon Albarn, a 7 anni da "Everyday robots". Recentemente il cantante ha firmato un nuovo contratto con la Transgressive Records, etichetta indipendente, fondata da Tim Dellow e Toby L nel 2004, che pubblica i lavori Arlo Parks, Alvvays, Foals e Johnny Flynn e ha eseguito nuovi brani nel live-streaming di Glanstobury dello scorso 22 maggio

Ma ora abbiamo nuovi dettagli: il disco arriverà il 12 novembre, e si può già ascoltare la title-track. L'album è nato tramite il progetto di una serie di concerti in Islanda nel 2019, paese di cui il cantante ha poi preso la cittadinanza:

"È un bel posto per meditare sugli elementi e le particelle. Stavo sognando di fare musica guardando fuori da quella finestra, quando un amico del Festival di Lione mi ha offerto la proposta molto allettante di 'Puoi fare quello che vuoi': ho organizzato musicisti, suonatori di archi, tre tromboni, alcune percussioni e tastiere in un arrangiamento interessanti. Alcune di queste esperienze elementari in tempo reale dell'Islanda e poi ho cercato di sviluppare canzoni pop più formali con quella come fonte. Volevo vedere dove mi avrebbe portato. A volte mi ha portato in Uruguay e Montevideo. Altre volte sono andato in Iran, Islanda o Devon. Con i viaggi ridotti, è stato bello poter fare un disco che mi ha messo stranamente in quei posti per un momento o due".

Ecco la canzone che dà il titolo all'album

La tracklist: