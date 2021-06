Sanremo, nel 2022 si torna a febbraio. Per Eurovision tutto da decidere

Oggi si è svolta la presentazione dei palinsesti della Rai per la prossima stagione. E ovviamente si è finiti a parlare dei più importanti eventi, non solo musicali, per il prossimo anno: Sanremo e Eurovision.

Nessuna novità sostanziale - è ancora tutto in alto mare sia per il Festival - che non ha un conduttore né un direttore artistico, dopo la rinuncia di Amadeus ad un tris - né sulla manifestazione europea, che la RAI dovrà ospitare e co-produrre, dopo la vittoria dei Maneskin.

Sanremo 2022

Ha parlato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, sostanzialmente annunciando che la rassegna tornerà in riviera alla sua collocazione abituale, ad inizio febbraio, dopo l'avanzamento a marzo nel 2021, per via della pandemia.

Coletta ha aggiunto che l'ipotesi di un ritorno di Amadeus non è stata scartata del tutto, secondo quanto riporta TVBlog:

Non abbiamo ancora definito i nomi. Stiamo lavorando prima sull’idea. Riguardo Amadeus, lui aveva detto che l’esperienza sanremese è chiusa. In questi mesi, ci siamo parlati molto. Stiamo dialogando anche con lui, di Sanremo. Mi sento di dire che sarebbe abbastanza fisiologico mettere insieme Sanremo ed Eurovision ma, essendo vicini, penso che sia premiante una diversificazione. Penso che oggi non sia più possibile tornare ad un Sanremo più classico. Il passaggio è stato netto. Il lavoro di direttore artistico di Amadeus è stato significativo, non è così trascurabile e sostituibile.

Eurovision

Per Eurovision Coletta ha spiegato:

I lavori sono cominciati ma non abbiamo definito conduzioni e direzioni artistiche, soprattutto sull’Eurovision, dato che dovremo anche scegliere la città ospitante e seguire le regole dell’EBU per definire le norme che il grande show deve ammettere.

Va però notato che Eurovision non ha un direttore artistico ma che è realizzato assieme alla European Broadcasting Union: la vera questione è quella della struttura produttiva e di aprire una sorta di bando che permetta di valutare le candidature delle 4 città che hanno le condizioni di base per ospitare la manifestazione, ovvero logistica/accoglienza, collegamenti e una struttura adatta: Milano, Roma, Bologna, Torino. Secondo quanto comunicato da Coletta, alcuni funzionari Rai sarebbero a Ginevra per definire i paletti della collaborazione.

Conferme e nuovi arrivi

Sempre durante la presentazione, è stato confermato il ritorno di diversi appuntamenti musicali Sanremo Giovani, The Voice Senior e i MusicAwards, presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada il 9 e il 10 settembre su Rai Uno. Sempre su Rai Uno, con uno speciale il 12 settembre condotto da Nek, come l'anno scorso. Su Rai3 torneranno Stefano Bollani e Valentina Cenni con “Via dei Matti Numero 0”, mentre arriverà un nuovo programma di Fiorella Mannoia, “La Versione di Fiorella”.

Ligabue su RaiPlay

Sulla piattaforma digitale rai, un nuovo documentario con un artista italiano, dopo Jovanotti e Diodato: "È andata così", 21 episodi da 15' con Luciano Ligabue che