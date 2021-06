BMG, trovato l’accordo con Roblox

E’ pace fatta tra BMG e Roblox, la piattaforma di gaming online finita sugli scudi nei giorni scorsi per una grave controversia in merito alle licenze a copertura delle musiche utilizzate nel proprio mondo virtuale: BMG ha fatto sapere di aver siglato un accordo con i vertici della società informatica per portare la propria “visione nel metaverso di Roblox”.