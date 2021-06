Sting, due nuovi concerti in Italia

Oltre all’evento già confermato per il 19 luglio 2022 al Teatro Ducale di Parma, Sting ha aggiunto due nuovi concerti in Italia alla sua agenda: il già leader dei Police sarà di scena anche il 27 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina e il 2 aprire 2022 al PalaAlpitour di Torino. Le prevendite generali si apriranno su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle 10 del prossimo venerdì, 25 giugno.

All’inizio di questo mese il cantante, polistrumentista e autore britannico aveva annunciato la creazione di un fondo speciale attivato per sostenere i ristoratori italiani colpiti alla crisi indotta dall’emergenza sanitaria da Covid-19: la Every Breath Foundation - questo il nome della nuova entità benefica dell’artista - sosterrà, come scritto dallo stesso Sting, “l'industria dell'ospitalità - bar, locali e ristoranti - che ha faticato a tenere aperte le proprie attività durante la pandemia”.