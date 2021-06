Fast Animals and Slow Kids, il nuovo album ‘E’ già domani’ esce a settembre

Sarà pubblicato il prossimo 17 settembre ‘E’ già domani’, il nuovo album dei Fast Animals and Slow Kids, ideale successore di “Animali notturni” del 2019: la sesta prova sulla lunga distanza della formazione perugina guidata da Aimone Romizi sarà anticipata, il prossimo venerdì 25 giugno, da un nuovo estratto, intitolato “Senza deluderti”, terzo estratto dal disco dopo “Come un animale” e “Cosa ci direbbe”.

Il lavoro sarà reso disponibile sia in digitale che in diversi formati fisici, che comprenderanno sia il CD che diverse versioni in vinile in bundle con merchandise come t-shirt, illustrazioni e borse in tessuto. E’ prevista anche una versione in vinile colorato bianco a edizione limitata autografata da tutti gli elementi della band.