Startup Musicali: $50 milioni per Songtradr

Abbiamo parlato recentemente di Songtradr all’interno del nostro appuntamento periodico con le startup musicali, descrivendone l’attività e il posizionamento che la società stessa definisce come “il più vasto marketplace B2B di licenze musicali del mondo” – al centro della sua attività c’è la sincronizzazione di brani per utilizzo nella pubblicità, nel cinema e nella TV e tra i suoi clienti ci sono conglomerate dei media e dell’intrattenimento come Columbia Pictures, Disney, Apple, Netflix.