Lorde, due concerti in Italia a giugno 2022

Ci sarà anche l’Italia nell’itinerario del Solar Power Tour, la serie di eventi con la quale Lorde promuoverà dal vivo il suo nuovo album di inediti, “Solar Power”, atteso nei negozi per il prossimo 20 agosto: la star neozelandese di “Royals” ha annunciato due concerti nel nostro Paese per l’estate del prossimo anno.

Il primo appuntamento è fissato per il 16 giugno 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al quale seguirà - il giorno successivo, il 17 giugno - quello previsto al Castello di Villafranca, in provincia di Verona: per la prima data il prezzo dei biglietti è compreso tra i 60 euro dei posti nel parterre e i 30 per quelli nella tribunetta alta, mentre per lo show di Villafranca tutti i titoli di ingresso costeranno 40 euro. Agli importi indicati vanno aggiunti diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. I tagliandi saranno disponibili a partire dal prossimo venerdì, 25 giugno, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

“L'album è una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi e trascendenti che provo quando sono all'aperto”, ha spiegato la giovane artista a proposito della sua terza prova sulla lunga distanza, ideale seguito di “Melodrama” del 2017: “Nei momenti di angoscia, dolore, amore profondo o confusione, cerco risposte nel mondo naturale. Ho imparato a respirarlo e a sintonizzarmici. Questo è quello che è successo”.

Del disco è già stata resa disponibile la title track, scelta dall’artista e dal suo team come singolo apripista del disco. Di seguito la tracklist dell'album:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who's Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling