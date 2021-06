C’è un italiano nel ‘club dei miliardi’ di Spotify

La piattaforma di streaming musicale guidata da Daniel Ek ha attivato da pochi giorni una speciale playlist, intitolata “Billions Club” , nella quale sono stati raccolti tutti i brani che abbiano superato un miliardo di stream registrati sul servizio. L’elenco comprende 155 brani di tutti i generi: in vetta, con 2,8 miliardi di passaggi, c’è “Shape of You” di Ed Sheeran, seguita da “Blinding Lights" di The Weeknd (2,3 miliardi), “Dance Monkey” di Tones & I (2,5 miliardi), “Rockstar” di Post Malone con 21 Savage (2,2 miliardi) e “One Dance” di Drake con Wizkid e Kyla (2 miliardi), ma - hit contemporanee a parte - scorrendo la graduatoria si trovano anche successi del passato come "Bohemian Rhapsody" dei Queen - rilanciata dall’omonimo biopic del 2018 - “Wonderwall” degli Oasis.