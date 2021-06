Korn, il bassista Fieldy si prende una pausa

Fieldy, che insieme al frontman Jonathan Davis e al chitarrista James "Munky" Shaffer rappresenta il nucleo storico dei Korn, ha annunciato - per mezzo di un post condiviso sui propri canali social - di non prendere parte alle attività dal vivo programmate dalla band californiana nel corso della prossima estate.

“Negli ultimi sei anni ho affrontato una serie di faccende personali che talvolta mi hanno fatto ricadere in alcune cattive abitudini, causando un po' di tensione con le persone che mi sono vicine”, ha spiegato l’artista: “Mi è stato suggerito di prendermi un po’ di tempo libero per guarire. Farò quello che mi è stato chiesto e mi prenderò quel tempo. Purtroppo, quindi, non mi vedrete sul palco con la mia band”.

“Mi impegnerò per togliere le cattive abitudini dalla mia vita”, ha concluso Fieldy, all’anagrafe Reginald Arvizu: “Nel frattempo mi manterrò creativo per tenere mente e anima nel posto giusto. Sono grato per tutto il vostro sostegno, la vostra pazienza e la vostra comprensione, perché tutti abbiamo qualcosa con cui fare i conti. Jonathan, Munky, Ray e Head, vi voglio bene, e non voglio portare tensioni o cattive vibrazioni nel gruppo”.

Arvizu è in forze nei Korn fin dal 1993, e - prima di oggi - non ha mai passato periodi fuori dal gruppo, a differenza di Brian Welch, il chitarrista uscito dal gruppo tra il 2005 e il 2013 per ragioni religiose. Attualmente l’unico elemento della formazione originale ad aver abbandonato definitivamente il gruppo è stato il batterista David Silveria, uscito dalla band nel 2006 e attualmente sostituito da Ray Luzier.