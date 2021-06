Mondo vinile: Tiziano Ferro, Olivia Rodrigo, Mahmood

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Mahmood

Iniziano a rallentare le pubblicazioni, in vista dell'estate che comincia oggi: più singoli, meno album. Il più importante uscito recentemente è "Ghettolimpo" di Mahmood: il secondo lavoro dell’artista è un mix di tutto quello che lo alimenta e nasce come reazione a “Soldi”. Fra beat che ricordano i videogame, urban e cantautorato, Alessandro prova a mostrare davvero chi è.

L'esclusiva: Olivia Rodrigo

Una nuova versione del recente album di debutto di Olivia Rodrigo, "Sour": una copertina diversa, un poster e la stampa in vinile blue: si trova qua

Da recuperare in vinile: Tiziano Ferro

In questi giorni ricorrono i 20 anni dell'esordio del cantautore di Latina, che nel giugno 2001 pubblicò prima il singolo "XDono", poi l'album "Rosso relativo", diventando una delle stelle della musica italiana, tra pop con influenze R'n'b e canzone d'autore, fino all'ultimo album "Accetto miracoli" - si può ripartire proprio da "Rosso relativo", ristampato recentemente in versione vinle a 180g, per riscoprire la sua discografia.

La classifica della settimana

9 nuove entrate su 10 nella top ten dei vinili, questa settimana, a partire proprio da "Ghettolimpo" di Mahmood, e due nuove ristampe dei Litifiba ("Lacio drom" e "Desaparecido"), nonché i Cure di "Faith". L'unico album che rimane in classifica dei primi dieci dalla settimana precedente è un classico che più classico non si può: "The dark side of the moon" dei Pink Floyd. Qua la classifica completa della settimana.