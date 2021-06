I Nu Genea (ex Nu Guinea) firmano per Carosello Records

Sono i Nu Genea - in precedenza conosciuti come Nu Guinea - il più recente ingresso nel roster di Carosello Records: i Dj, producer e musicisti Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno siglato con la label diretta da Dario Giovannini un contratto discografico che li porterà a pubblicare un nuovo album di inediti - per NG Records, ma su licenza Carosello Records - nel giro dei prossimi mesi.