La promessa di Bruce Springsteen, nel nuovo album dal vivo

Una delle canzoni più belle di Bruce Springsteen non è stata pubblicata per oltre 20 anni: oggi arriva in una nuova, stupenda versione, contenuta nel nuovo album dal vivo, registrato a Berkeley nel '78. È il bootleg ufficiale del mese, una inedita registrazione dal tour forse più stimato del Boss, quello di "Darkness on the Edge of Town", nel 1978.

The Promise

Parliamo di "The promise", che il Boss incise come una sorta di seguito di "Thunder road" per quello che sarebbe diventato "Darkness on the edge of town". Scelse poi di lasciarla fuori dal disco, perché troppo personale e cupa.

Suonata spesso dal vivo in quel periodo, divenne una leggenda tra i fan - ma vide la luce solo nel '99, in una nuova versione incisa per "Tracks" da solo al piano, che lasciò insodisfatti i fan. La versione originale, con la E Street Band. venne finalmente pubblicata nel 2010, nell'album intitolato appunto "The promise", con le canzoni inedite tratte dalle sessioni di "Darkness".

La nuova versione dal vivo

È inclusa in "Berkeley Community Theatre, July 1, 1978", il nuovo bootleg ufficiale del Boss, acquistabile a 10 dollari sul sito dell'artista.

Anche l'uscita di questo concerto è una notizia: da quel tour sono già stati pubblicati ufficialmente diversi concerti, poo raccolti in poi un box set " “Darkness on the ddge of town Tour 1978 vol 1". Il Box conteneva gli show del 7 luglio 1978 al Roxy Theater di Los Angeles, del 9 agosto 1978 all'Agora di Cleveland, del 19 e 20 settembre 1978 al Capitol Theatre di Passaic, del 30 settembre al Fox Theatre di Atlanta e del 15 e 16 dicembre 1978 alla Winterland Arena di San Francisco di Houston (Texas) l’8 dicembre 1978.

La scritta "Vol 1" aveva fatto supporre che altri concerti del tour sarebbero arrivati, oltre a quelli del box (quasi tutti peraltro noti perché al tempo vennero trasmessi in radio e diventarono registrazioni illegali parecchio note tra i fan). Così è stato: la registrazione di Berkley prevede una stupenda versione di "The promise" al piano, dedicata da Springsteen al padre (i genitori al tempo vivevano in California e vennero allo show a vedere il figlio), nonché la seconda esecuzione pubblica di "Because the night", con un testo in parte diverso. Come noto, la canzone venne incisa e pubblicata da Patti Smith ma divenne popolare anche tra i fan del Boss proprio grazie a queste performance. Eccola:

Ecco la scaletta del concerto e la tracklist dell'album