Jean-Michel Jarre sarà protagonista della Festa della Musica di Parigi

Jean-Michel Jarre è il curatore del concerto intergenerazionale che si terrà nel cortile del Palazzo dell'Eliseo a Parigi, nell'ambito del festival Fête de la Musique, il 21 giugno. Lo stesso giorno sarà insiginito dell'Ordre National de la Légion d'honneur dal Presidente della Repubblica: la Legion d'Onore è il più alto ordine di merito francese, sia militare sia civile.

Il concerto vedrà la partecipazione di Irène Dresel, NSDOS, Cerrone, Glitter e dello stesso Jean-Michel Jarre: i fan di tutto il mondo potranno unirsi in diretta streaming dalle piattaforme social (tra cui TikTok e YouTube).

La Fête de la Musique è stata creata dal Ministero della Cultura francese nel 1982 e cade sempre in una data significativa, ossia il 21 giugno, che segna il solstizio d'estate. L'evento si compone di una serie di concerti gratuiti che riempiono di musica le strade di Parigi. Dalla sua creazione, è diventata un fenomeno internazionale e ben 120 città in tutto il mondo hanno iniziato a celebrare la giornata della musica. L'edizione 2021 è più toccante che mai, poiché dà il benvenuto alla musica dal vivo in spazi che sono stati silenziosi per così tanto tempo.

Jean-Michel Jarre ha dichiarato: