Una bicicletta griffata Radiohead venduta a 24.000 dollari

"Crew Nation" è un fondo di assistenza istituito da Live Nation per supportare le crew della musica live.

A sostegno del fondo, la Brompton - produttrice di un'iconica bicicletta pieghevole - ha chiesto ad alcuni artisti di "griffare" dei modelli unici, per poi metterli all'asta. Hanno aderito Foo Fighters, Radiohead, Phoebe Bridgers, Rise Against, Enrique Iglesias, LCD Soundsystem, Khruangbin, Nathan East, Dinosaur Jr., Oh Wonder, Underworld, Sub Pop, Neko Case.

Vendute all'asta, le biciclette hanno fruttato la somma complessiva di 142.200 dollari; quella venduta al prezzo più elevato è la Brompton dei Radiohead, che ha toccato i 24.000 dollari.