Vasco Rossi su 'Siamo solo noi': “Senza Jannacci non l’avrei scritta”

Il 9 aprile 1981 usciva "Siamo Solo Noi" di Vasco Rossi, quarto album della carriera del Blasco. Sono passati 40 anni dalla pubblicazione di quel disco e oggi il rocker ricorda la title-track, scritta in un contesto in cui “per la critica o eri cantautore o eri pop”. Intanto è uscita l’edizione speciale dell'album in 3 versioni. Dal 24 giugno, inoltre, sarà disponibile online un esclusivo video animato curato da Arturo Bertusi con i disegni firmati da Rosanna Mezzanotte.

Vasco Rossi spiega, in un post pubblicato sui social, che "Siamo Solo Noi" nacque con l’intento di scrivere un rock popolare, qualcosa che che lo avvicinasse ai cantautori ma senza tradire lo spirito del rock. Per questo si ispirò a Enzo Jannacci, per la precisione al brano Quelli Che. "Per la critica o eri cantautore o eri pop. Per questo pensavo a un rock popolare, anche se ero cresciuto con i cantautori. 'Siamo solo noi' non l'avrei scritta senza 'Quelli che' di Enzo Jannacci, che era un testo aperto, potevi cambiarlo ogni sera. Lo mettevo in radio già nel 1976-77. lo compravo i suoi dischi dai primi in dialetto milanese, 'El portava i scarp del tennis' e 'L'Armando', lui era geniale. Uno dei grandi con Mogol e Battisti, De Gregori, Guccini, De André. Giorgio Gaber era uno dei pochi che andavo a vedere a teatro, non perdevo uno spettacolo. Era troppo avanti, nuovo e anche perfetto in tutto, io l'ho amato dentro. Sono cresciuto con loro, poi ho trovato il mio stile ma sono figlio loro".