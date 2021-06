Quella volta che Battiato si commosse cantando De André a Genova. VIDEO.

Franco Battiato era molto legato a Fabrizio De André. Il cantautore siciliano, scomparso lo scorso 18 maggio, nel marzo del 2000 si trovava sul palco del teatro Carlo Felice, a Genova.

In quell’occasione andava in scena “Faber, amico fragile“, concerto realizzato in onore di De André a più di un anno dalla sua morte. Battiato partecipò e scelse di reinterpretare “Amore che vieni, amore che vai“, una delle canzoni più celebri di Faber che il collega catanese aveva già inserito nell’album “Fleurs” del 1999. E così, arrivato a un certo punto di un’intensissima esibizione, Battiato si commosse, trattenendo il pianto, e la lasciando che la canzone "scorresse". Lo ha ricordato recentemente Dori Ghezzi, in visita a Genova. per la presentazione del progetto della Casa dei Cantautori: "Franco si commosse, lasciò la canzone quasi interrotta, consegnandola al pubblico. Come a sottolineare che le canzoni non si finiscono mai, non hanno una vera fine", ha spiegato la moglie del cantautore genovese. Qui sotto il video: