I Red Hot Chili Peppers nei Simpson: "Divertente, Morrissey non sta allo scherzo"

Fin dalle prime stagioni, Matt Groening e il team di creatori dei Simpsons cominciano a inserire un elemento che rende la serie ancora più dissacrante e spettacolare: gli ospiti musicali. Nella seconda stagione arrivano a Springfield due leggende, Tony Bennet e Ringo Starr, e già bella terza stagione vengono trasformati in gialle versioni Simpson di sé stessi Michael Jackson, Sting, gli Aerosmith e gli Spinal Tap. Nella quarta stagione nell’episodio “Krusty Gets Cancelled” arrivano i Red Hot Chili Peppers.

Chad Smith ha ricordato quel momento in cui sono entrati a far parte di un fenomeno senza precedenti, una lettura ironica del quotidiano che ha accompagnato l’evoluzione della società americana per oltre 30 anni. "Eravamo appena tornati dal Loolapalooza Tour, era un grande momento per noi - ha detto il batterista dei Red Hot Chili Peppers in un’intervista con Sirius XM - è stato molto divertente, siamo onorati di aver fatto parte di quello show".

Recentemente Morrissey ha attaccato i Simpsons per l’episodio Panic in the Streets of Springfield: "La caricatura che è stata fatta dell’artista non aveva alcuna ironia, era solo un insulto", ha scritto la sua manager in un post sui social. "Secondo me faceva molto ridere", ha detto Chad Smith. Per poi concludere: "Purtroppo non Morrissey non sta allo scherzo".