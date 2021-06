Nel 2022 a Liverpool la prima David Bowie Fan Convention

I fan di David Bowie sono in festa poiché è stato annunciato che la prima David Bowie Fan Convention al mondo si terrà a Liverpool il prossimo anno. L'evento avrà una durata di tre giorni, si svolgerà dal 17 giugno al 19 giugno 2022 e vedrà la presenza di molti musicisti che hanno suonato con il musicista scomparso il 10 gennaio 2016.



Il raduno dei fan di David Bowie si terrà proprio nei giorni in cui il suo iconico album "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" (

leggi qui la recensione) taglierà il traguardo dei suoi 50 anni. Tra i musicisti che dovrebbero essere presenti ci sono il chitarrista di Bowie Carlos Alomar e la bassista Gail Ann Dorsey. Parlando dell'evento la Dorsey ha dichiarato: "Apprezzo molto essere stata invitata a prendere parte a questo evento per condividere alcuni pensieri e ricordi della mia incredibile esperienza di lavoro con uno dei più grandi artisti del nostro tempo, David Bowie". Dovrebbe partecipare anche l'ex batterista degli Spider From Mars e ultimo membro della band ancora in vita, Woody Woodmansey.



Durante la tre giorni ci saranno una serie di conferenze, un mercatino di cimeli, delle mostre con materiale fotografico e alcune esibizioni in omaggio a Bowie e alle sue canzoni. I biglietti per la David Bowie World Fan Convention sono già in vendita.