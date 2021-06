Lorde parla di Billie Eilish

La cantante neozelandese Lorde, che la scorsa settimana ha pubblicato "Solar Power", title track del suo terzo album di prossima uscita, è stata intervistata da Annie Mac di BBC Radio 1, ed ha rivelato di essersi confrontata in passato con Billie Eilish riguardo l'avere fama e successo a una età in cui solitamente si è ancora impegnati a studiare sui banchi del liceo.

Questo il passaggio dell'intervista in cui la 24enne Lorde, il cui vero nome è Ella Yelich-O’Connor , ha parlato della 19enne stella californiana : “Ci siamo scambiate alcuni piccoli messaggi quando lei era molto giovane. È davvero dolce. Ci sono solo una manciata di persone che possono capire cosa vuol dire essere un adolescente e avere quel livello di controllo sul proprio corpo e sul proprio cervello".Sempre su Billie Eilish ha poi continuato dicendo: “Ovviamente la Eilish è abbastanza vicina alla sua famiglia, come lo sono io, il che penso sia davvero utile all'età in cui il tuo mondo sta cambiando. La sua musica è fantastica. Sta facendo un ottimo lavoro".Il nuovo album di Lorde non ha ancora una data certa di pubblicazione, mentre quello della Eilish, "Happier Than Ever", il secondo della sua discografia, è atteso sul mercato per il prossimo 30 luglio.